Збірна України виграла Кубок Хортиці

У вирішальному матчі перемогли чемпіонів Європи

Джерело - Чемпіон.

У запорізькому Палаці спорту Юність завершився міжнародний турнір з волейболу Кубок Хортиці.

У вирішальному матчі за головний приз турніру зустрілися збірні України та Сербії. Поєдинок тривав понад дві години і п'ять партій. У підсумку на тай-брейку успіх був на боці господарів майданчика 15:10.

У грі за 3 місце також був зафіксований рахунок 3:2. Збірна Болгарії виграла у другого складу України.

Кубок Хортиці. Міжнародний турнір з волейболу

Чоловіки. 22 серпня

Фінал

Україна - Сербія 3:2 (25:17, 27:25, 22:25, 24:26, 15:10)

Матч за 3 місце

Україна-1 - Болгарія 2:3 (20:25, 25:22, 25:23, 21:25, 14:16)