Збірна України виграла Кубок Хортиці

Джерело - Чемпіон.
У запорізькому Палаці спорту Юність завершився міжнародний турнір з волейболу Кубок Хортиці.
У вирішальному матчі за головний приз турніру зустрілися збірні України та Сербії. Поєдинок тривав понад дві години і п'ять партій. У підсумку на тай-брейку успіх був на боці господарів майданчика 15:10.
У грі за 3 місце також був зафіксований рахунок 3:2. Збірна Болгарії виграла у другого складу України.
Кубок Хортиці. Міжнародний турнір з волейболу
Чоловіки. 22 серпня
Фінал
Україна - Сербія 3:2 (25:17, 27:25, 22:25, 24:26, 15:10)
Матч за 3 місце
Україна-1 - Болгарія 2:3 (20:25, 25:22, 25:23, 21:25, 14:16)