Українські веслувальниці завоювали чотири медалі на світовому Суперкубку

Джерело - ukraine-canoe.org.
В Оклахомі (США) відбувся Суперкубок міжнародної федерації каное, в рамках якого представниці України здобули чотири нагороди (1 золоту та 3 бронзові).
Про це повідомляє пресслужба Федерації каное України.
24-річна каноїстка Людмила Лузан стала переможницею на дистанції 350 м, а також завоювала бронзову нагороду на дистанції 1000 м (з одного перебігом).
32-річна байдарочниця Марія Повх на цих дистанціях завоювала бронзові нагороди.
Участь в змаганнях також брала 23-річна каноїстка Анастасія Четверикова, яка фінішувала п'ятою на дистанції 1000 м і посіла шосте місце на дистанції 350 м.
Нагадай, що Людмила Лузан - дворазова призерка Олімпійських ігор-2020 на Токіо (срібло і бронза), а Анастасія Четверикова завоювала олімпійське срібло.