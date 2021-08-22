Українські веслувальниці завоювали чотири медалі на світовому Суперкубку

Українка стала володаркою золота і бронзи

В Оклахомі (США) відбувся Суперкубок міжнародної федерації каное, в рамках якого представниці України здобули чотири нагороди (1 золоту та 3 бронзові).

Про це повідомляє пресслужба Федерації каное України.

24-річна каноїстка Людмила Лузан стала переможницею на дистанції 350 м, а також завоювала бронзову нагороду на дистанції 1000 м (з одного перебігом).

32-річна байдарочниця Марія Повх на цих дистанціях завоювала бронзові нагороди.

Участь в змаганнях також брала 23-річна каноїстка Анастасія Четверикова, яка фінішувала п'ятою на дистанції 1000 м і посіла шосте місце на дистанції 350 м.

Нагадай, що Людмила Лузан - дворазова призерка Олімпійських ігор-2020 на Токіо (срібло і бронза), а Анастасія Четверикова завоювала олімпійське срібло.