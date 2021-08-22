Олімпійська чемпіонка відмовилася від українського громадянства

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України фігуристка Оксана Баюл вирішила змінити громадянство.

Про це повідомляє журналістка Марічка Падалко.

"Перша олімпійська чемпіонка Оксана Баюл вирішила вийти з українського громадянства, яке вона зберігала по сьогоднішній день, хоча з 1994 року живе в США. Причини цього рішення, звісно, мені невідомі. Але те, чому це сталося напередодні ювілею країни, для куди її жодним чином не покликали і не відзначили, мені очевидні", - зазначила Падалко.

"Я роблю це. Я дуже схвильована, США. Прийшов час. Конституція України проголошує, що в Україні дозволено лише єдине громадянство… Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", - пояснила Баюл.