 Олімпійська чемпіонка відмовилася від українського громадянства | Фігурне катання | Champion.com.ua
Пакьяо програв Угасу у титульному бою
Сьогодні 08:09 1563
Олімпійська чемпіонка відмовилася від українського громадянства
Сьогодні 10:54 666
Динамо зіграє з Десною. Розклад матчів УПЛ
Сьогодні 08:55 2954
Геращенко вперше у кар'єрі виграла етап Діамантової ліги
Сьогодні 08:24 535
Донбас переміг Зволен та виграв Меморіал Забойніка
Вчора 22:55 791
УПЛ. Шахтар у більшості розгромив Чорноморець у 5 турі
Вчора 21:28 4356
УПЛ. Дніпро-1 вдома переграв Рух у 5 турі
Вчора 21:23 925
Збірна України переграла Фінляндію на чемпіонаті Європи
Вчора 19:54 2366
УПЛ. Верес здолав Минай у 5 турі
Вчора 18:53 990
Шевчук: Луческу хотів покликати мене в Динамо
Вчора 16:09 1564
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку Андрій Дунець
Вчора 18:00 1075
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка Андрій Дунець
Вчора 17:00 1110
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас”
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас” Андрій Дунець
Вчора 16:35 517
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди Андрій Дунець
Вчора 16:00 2269
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі Андрій Дунець
Вчора 15:00 3654 4
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка Андрій Твердохліб
Вчора 14:16 888 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг Андрій Твердохліб
Вчора 12:49 1764
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком Андрій Твердохліб
Вчора 11:10 2061
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів Андрій Дунець
Вчора 10:30 16498
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця Андрій Твердохліб
Вчора 09:09 10371
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу Valeriy Ruchka
20.08.2021 13:30 2142
У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару
У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару Valeriy Ruchka
20.08.2021 12:25 1240
З Олімпійського зняли банери з фотографіями легенд Динамо
З Олімпійського зняли банери з фотографіями легенд Динамо Valeriy Ruchka
20.08.2021 11:16 2675
Курйоз в Лізі Європи. Гравець Фенербахче не знайшов емблему клубу, щоб поцілувати її
Курйоз в Лізі Європи. Гравець Фенербахче не знайшов емблему клубу, щоб поцілувати її Valeriy Ruchka
20.08.2021 10:39 1768
Від уболівальників до військових. На репетиції параду виконали хіт про Путіна
Від уболівальників до військових. На репетиції параду виконали хіт про Путіна Valeriy Ruchka
20.08.2021 10:06 2290 1
До полтавського клубу завітали англійські блогери
До полтавського клубу завітали англійські блогери Valeriy Ruchka
20.08.2021 09:11 1043
Аргентинський футболіст забив фантастичний гол бісіклетою
Аргентинський футболіст забив фантастичний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
19.08.2021 20:25 6157
Дружина півзахисника збірної України показала, що в неї було під весільною сукнею
Дружина півзахисника збірної України показала, що в неї було під весільною сукнею Андрій Твердохліб
19.08.2021 18:29 58675 5
Ліга чемпіонів. Відео усіх голів за 18 серпня
Ліга чемпіонів. Відео усіх голів за 18 серпня Андрій Твердохліб
19.08.2021 15:50 1860
Український призер Олімпіади назвав мову псячою і "забив стрілку" екснардепу в Москві
Український призер Олімпіади назвав мову псячою і "забив стрілку" екснардепу в Москві Андрій Дунець
19.08.2021 15:10 13024 6
Прямі трансляції
Навколо спорту

Олімпійська чемпіонка відмовилася від українського громадянства

Сьогодні 10:54 667 0
Фігуристка Оксана Баюл з 1994 року живе в США
Олімпійська чемпіонка відмовилася від українського громадянства
#Баюл

Джерело - Чемпіон.

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України фігуристка Оксана Баюл вирішила змінити громадянство.

Про це повідомляє журналістка Марічка Падалко.

"Перша олімпійська чемпіонка Оксана Баюл вирішила вийти з українського громадянства, яке вона зберігала по сьогоднішній день, хоча з 1994 року живе в США. Причини цього рішення, звісно, мені невідомі. Але те, чому це сталося напередодні ювілею країни, для куди її жодним чином не покликали і не відзначили, мені очевидні", - зазначила Падалко.

"Я роблю це. Я дуже схвильована, США. Прийшов час. Конституція України проголошує, що в Україні дозволено лише єдине громадянство… Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", - пояснила Баюл.

Зазначимо, що можливість відмовитися від громадянства України регулюється Законом Про громадянство України. Можна втратити його добровільно, висловивши бажання або за ініціативою держави. У випадку Баюл, вочевидь, має місце добровільний вихід з громадянства України - зацікавлена ​​особа пише спеціальну заяву про вихід з громадянства України.

Раніше, Баюл звинуватила російську фігуристку у плагіаті.

Коментарі ()