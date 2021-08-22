У фіналі етапу виступали дві українки

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко вперше в кар’єрі виграла етап Діамантової ліги.

Сталося це в Юджині, в перестрибці з бронзовою призеркою чемпіонату світу-2019 Вашті Каннінгем.

Обидві атлетки подолали 1.98 з другої спроби й обом не підкорилися 2.00 м. Для визначення переможниці довелося звернутися до перестрибки, у якій Геращенко вирвала перемогу. 1.98 стали для Геращенко повторенням найкращого результату сезону.

Юлія Левченко зі стрибком на 1.90 м посіла четверте місце й лише за спробами на попередній висоті поступилася польці Камілі Лічвінко.