 Українка Осьмак стала віцечемпіонкою Європи з шахів | Шахи | Champion.com.ua
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Українка Осьмак стала віцечемпіонкою Європи з шахів

Сьогодні 09:42 303 0
Українка Осьмак стала віцечемпіонкою Європи з шахів

Джерело - sport.24.

У румунському місті Ясси фінішував чемпіонату Європи з шахів серед жінок. Киянка Юлія Осьмак посіла 2 місце, а львів’янка Наталя Букса зупинилася за крок до п’єдесталу.

Жіночий Євро-2021 через зрозумілі "вірусні причини" не зміг зібрати найсильніший склад. Тим не менше, до Ясс приїхало багато зірок, зокрема, шахістки збірної України Юлія Осьмак і Наталя Букса. (Крім них, виступали ще дві українки – киянка Ірина Петрова і дніпрянка Маріца Цирульник.)

Саме Осьмак і Букса разом зі "збірницями" Вірменії та Грузії задавали тон у цьому затяжному змаганні, яке складалося з 11-ти турів за швейцарською системою. Українки зі старту йшли в групі лідерів, і лише заключний тур мав вирішити, чи зможуть вони піднятися на п’єдестал. Обидві наші представниці свої фінальні партії завершили внічию, що дозволило їм посісти 2 і 4 рядки відповідно. Причому Букса поділила 3-4 місця і лише через примхи додаткового коефіцієнту стала четвертою.

Чемпіонат Європи-2021 серед жінок

(Ясси, 20 серпня 2021 року, швейцарська система, 117 учасниць)

1. Еліна Даніелян (Вірменія) – 9

2. Юлія Осьмак (Україна) – 8,5

3. Олівія Кьолбаса (Польща) – 8

4. Наталя Букса (Україна) – 8

...

75. Ірина Петрова (Україна) – 5

93. Маріца Цирульник (Україна) – 4,5

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