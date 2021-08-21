Збірна України стала чемпіоном світу з шашок-64

Чоловіча збірна України завоювала золоті медалі на командному чемпіонаті світу 2021 з шашок-64 у форматі швидкої гри.

За українську команду виступали Юрій Анікєєв (Харків), Фелікс Шепель (Дніпро) і Денис Шкатула (Вінниця).

Українці обійшли відразу п'ять збірних Росії, сформованих за принципом поділу країни на федеральні округи. Росія має таке право як провідна країна в цьому виді спорту. Попри велику кількість у суперників гросмейстерів найвищого класу, українці не знітилися, обіграли три російські команди (5:1, 5:1, 4:2) і зіграли внічию (3:3, 3:3) ще з двома збірними цієї країни. Цього виявилося достатньо, щоб завоювати золоті медалі з відмінним результатом – 16 очок з 18 можливих.

Жіноча збірна України, за яку виступали Олена Коротка і Юлія Макаренкова, в цьому ж виді програми на ЧС-2021 (швидка гра) завоювала срібні медалі. Тут же, у Туреччині, 21 серпня у чоловіків і жінок відбудеться командний турнір ЧС-2021 форматі бліц-гри.

Нагадаємо, раніше Юрій Анікєєв виграв індивідуальний чемпіонат Європи 2021 з шашок-64 (з класичним контролем часу). Крім того, Анікєєв завоював бронзу в швидкій програмі, а Фелікс Шепель отримав срібну нагороду у блискавичній грі.

Командний чемпіонат світу 2021 з шашок-64

Чоловіки. 10 команд

1. Україна – 16 очок

2. Росія (ДФО) – 14 очок

3. Росія (ПФО) – 14 очок

Жінки. 7 команд

1. Росія (ДФО) – 10 очок

2. Україна – 9 очок

3. Росія (УФО) – 8 очок