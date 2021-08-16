Паралімпійські ігри відбудуться без глядачів

Джерело - Чемпіон.
Через складну епідеміологічну ситуацію в Японії Паралімпіада у Токіо відбудуться без глядачів.
Про це повідомляє пресслужба оргкомітету ігор.
"У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в префектурах Токіо, Сайтама і Тіба і запитом на введення надзвичайного стану в префектурі Сідзуока для проведення змагань в цих областях будуть прийняті посиленні антикоронавірусні заходи, включаючи відсутність глядачів.
Оргкомітет Ігор просить громадськість утриматися від відвідування змагань на відкритому повітрі", - йдеться в заяві комітету.
Відзначається, що змагання зможуть відвідати школярі в рамках реалізації державної програми інклюзивності спорту.
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Нагадаємо, Паралімпійські ігри відбудеться з 24 серпня по 5 вересня.