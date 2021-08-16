Паралімпійські ігри відбудуться без глядачів

Через складну епідеміологічну ситуацію в Японії Паралімпіада у Токіо відбудуться без глядачів.

Про це повідомляє пресслужба оргкомітету ігор.

"У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в префектурах Токіо, Сайтама і Тіба і запитом на введення надзвичайного стану в префектурі Сідзуока для проведення змагань в цих областях будуть прийняті посиленні антикоронавірусні заходи, включаючи відсутність глядачів.

Оргкомітет Ігор просить громадськість утриматися від відвідування змагань на відкритому повітрі", - йдеться в заяві комітету.