 Паралімпійські ігри відбудуться без глядачів | Інше | Champion.com.ua
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Сьогодні 08:52 2840 5
Гутцайт: Навіть не уявляєте, які умови пропонували Харлан
Сьогодні 21:10 137
УПЛ. Чорноморець на виїзді переграв Маріуполь у 4 турі
Сьогодні 20:54 210
Горуна: Отримував погрози від незнайомих людей
Сьогодні 20:39 205
Атлас оцінив шанси Усика в бою з Джошуа
Сьогодні 19:54 385
Оголошено розширений список гравців збірної України на вересневі матчі
Сьогодні 18:54 855
Красюк: Усик має перевагу в швидкості перед Джошуа
Сьогодні 16:55 943
Помер дворазовий олімпійський чемпіон
Сьогодні 16:14 6385
Особливості українського футболу: аналіз агентського ринку
Сьогодні 11:47 3486
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 11:39 11456
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:09 230
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:28 726
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:27 1887
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:06 3189
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:07 1393
Прямі трансляції
Навколо спорту

Паралімпійські ігри відбудуться без глядачів

Сьогодні 19:39 185 0
На змаганнях будуть присутні лише школярі
Паралімпійські ігри відбудуться без глядачів
#Паралімпіада, #Токіо

Джерело - Чемпіон.

Через складну епідеміологічну ситуацію в Японії Паралімпіада у Токіо відбудуться без глядачів. 

Про це повідомляє пресслужба оргкомітету ігор.

"У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в префектурах Токіо, Сайтама і Тіба і запитом на введення надзвичайного стану в префектурі Сідзуока для проведення змагань в цих областях будуть прийняті посиленні антикоронавірусні заходи, включаючи відсутність глядачів.

Оргкомітет Ігор просить громадськість утриматися від відвідування змагань на відкритому повітрі", - йдеться в заяві комітету.

Відзначається, що змагання зможуть відвідати школярі в рамках реалізації державної програми інклюзивності спорту.

Важливо: Тренер, якого не пустили на Олімпіаду: Я працюю на пів ставки, 4 тисячі гривень

Нагадаємо, Паралімпійські ігри відбудеться з 24 серпня по 5 вересня.

Коментарі ()