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Гутцайт: Зайвих людей на Олімпіаді не було

Сьогодні 14:42 108 0
Вадим Гутцайт пояснив квоти на Олімпійську делегацію
Гутцайт: Зайвих людей на Олімпіаді не було
Фото - УП
#Гутцайт

Джерело - pravda.com.ua.

У складі української делегації на Олімпійських іграх у Токіо не було зайвих людей.

Про це розповів міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

"За розвиток спорту відповідають федерації. І саме федерації вирішують, хто саме їде з тренерів і має бути поруч. Легкоатлетів було 48, поїхало 32 тренерського складу, на яких федерація надала рекомендації.

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За умовами МОК, зі 100% спортсменів на Олімпіаду їдуть 50% тренерів. У ці 50% входять лікарі, масажисти, психологи. І так у всіх країнах у світі. І всі спортсмени, які входять в ТОП-10, були забезпечені лікарями, масажистами, психологами, всіма.

Тобто зайвих людей на Олімпіаді не було? 100%. І коли говорять, що були мої заступники, то, по-перше, вони приїжджали на тиждень, мінялися, і вони були на інших акредитаціях.

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Ще були ковідні офіцери, шеф місії, ті, хто з пресою працювали, ті, хто займався готелем, квитками, логістикою. Потрібно розуміти, скільки роботи було виконано цими 15 людьми. Кожен день потрібно було здавати тести, збирати штаби, зустрічати спортсменів. Ну, давайте наші спортсмени будуть приїжджати на Олімпійські ігри і їх ніхто не буде зустрічати, і вони не будуть знати куди йти", - відзначив Гутцайт.

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