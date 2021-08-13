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Збірна України виступить на чемпіонаті світу у Росії

Сьогодні 13:39 1173 1
Скелелази виступлять у Воронежі
Збірна України виступить на чемпіонаті світу у Росії
#Росія, #Україна

Джерело - 4sport.ua.

Збірна України візьме участь у молодіжному чемпіонаті Світу зі скелелазіння, який з 21 по 31 серпня відбудеться у Воронежі (Росія).

Про це повідомляє 4sport.ua.

Його учасниками стануть найсильніші скелелази планети віком від 14 до 19 років. На цей час заявку на участь в змаганнях подали 39 країн світу, включно з Україною.

У складі української збірної буде 27 спортсменів. Сім з них виступлять в трьох дисциплінах. Решта сконцентруються на одному-двох видах програми.

У кожній віковій групі в кожній дисципліні на першості світу можуть виступити по три людини від країни.

Раніше українські скелелази брали участь в Чемпіонаті Європи в Москві у 2020 році, молодіжному Кубку Європи 2021 року в Пермі.

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