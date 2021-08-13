Скелелази виступлять у Воронежі

Збірна України візьме участь у молодіжному чемпіонаті Світу зі скелелазіння, який з 21 по 31 серпня відбудеться у Воронежі (Росія).

Про це повідомляє 4sport.ua.

Його учасниками стануть найсильніші скелелази планети віком від 14 до 19 років. На цей час заявку на участь в змаганнях подали 39 країн світу, включно з Україною.

У складі української збірної буде 27 спортсменів. Сім з них виступлять в трьох дисциплінах. Решта сконцентруються на одному-двох видах програми.

У кожній віковій групі в кожній дисципліні на першості світу можуть виступити по три людини від країни.

Раніше українські скелелази брали участь в Чемпіонаті Європи в Москві у 2020 році, молодіжному Кубку Європи 2021 року в Пермі.