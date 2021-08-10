 Українського дзюдоїста вбили у в’язниці ДНР | Єдиноборства | Champion.com.ua
Українського дзюдоїста вбили у в’язниці ДНР
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Навколо спорту

Українського дзюдоїста вбили у в’язниці ДНР

Сьогодні 09:09 2249 0
Сотников сидів у в’язниці за вбивство 18-річного хлопця у запорізькому кафе
Українського дзюдоїста вбили у в’язниці ДНР
#Сотников

Джерело - zaxid.net.

На непідконтрольній українському уряду території Донецької області 6 серпня вбили трьох в’язнів. 

Про це повідомляє zaxid.net.

Серед них - дзюдоїст із Запоріжжя Євгеній Сотников, який брав участь в Олімпіаді-2008, повідомила радниця голови української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Гайде Різаєва. У 2009 році Сотников застрелив 18-річного хлопця в запорізькому кафе, за що суд спершу засудив його на довічно, але потім пом’якшив вирок до 15 років в’язниці.

Євгеній Сотников мав звання заслуженого майстра спорту. Був бронзовим призером ЧС в Осаці (2003), бронзовим призером ЧЄ в Лісабоні (2008), учасником Олімпіади в Пекіні (2008).

Проблеми із законом у Сотникова почалися в 2007 році, коли його засудили за завдання ушкоджень - спортсмен вистрілив людині в ногу.

В 2008-му Сотникова оголосили в розшук після того, як він п’яним поранив свого знайомого ножем. Справу закрили через відсутність претензій зі сторони потерпілого.

19 грудня 2009 року в одному з кафе Заводського району Запоріжжя Сотников застрелив 18-річного хлопця. На суді спортсмен заявляв, що випадково вистрелив у голову юнакові. Однак суд врахував покази свідків і записи відеокамер, і ув’язнив Сотникова на довічно. У 2011 році вирок пом’якшили до 15 років позбавлення волі.

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