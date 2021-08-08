Український каратист прокоментував фото української легкоатлетки з капітаном збройних сил РФ

Джерело - Чемпіон.

П’єдестал це унікальне та виключне місце поваги для спортсменів.

Про це заявив український каратист Станіслав Горуна коментуючи фото Ярослави Магучіх з Марією Ласіцкене.

"П’єдестал це унікальне та виключне місце поваги, яке зводить разом лиш на момент кількох успішних атлетів завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше не менше. Нема "зради" у фото Магучіх з Ласіцкене", - заявив спортсмен.

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"Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від**іться від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей. У ваших негативно критикуючих коментарях набагато більше зради. Замість залишити фотографію лише фотографією, саме ви даєте видуманій "зраді" реальне життя, коментуючи", - написав Горуна.

Нагадаємо, Магучіх стала бронзовою призеркою Олімпіади.

Також, Горуна завоював бронзу на Олімпійських іграх.