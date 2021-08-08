Джерело - Чемпіон.
П’єдестал це унікальне та виключне місце поваги для спортсменів.
Про це заявив український каратист Станіслав Горуна коментуючи фото Ярослави Магучіх з Марією Ласіцкене.
"П’єдестал це унікальне та виключне місце поваги, яке зводить разом лиш на момент кількох успішних атлетів завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше не менше. Нема "зради" у фото Магучіх з Ласіцкене", - заявив спортсмен.
Актуально: У Міноборони прокоментували фото Магучіх із російською спортсменкою
"Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від**іться від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей. У ваших негативно критикуючих коментарях набагато більше зради. Замість залишити фотографію лише фотографією, саме ви даєте видуманій "зраді" реальне життя, коментуючи", - написав Горуна.
Нагадаємо, Магучіх стала бронзовою призеркою Олімпіади.