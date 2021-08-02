Досвідчений український гандболіст продовжить кар'єру в Греції

Новим клубом лінійного Олександра Шевельова, який представляв національну збірну України на Євро-2020, стане грецький Діомідіс.

Про це повідомляє handballfast.com.

Зі своєю новою командою Шевельов у прийдешньому сезоні зіграє в чемпіонаті Греції і в єврокубках, так як грецький клуб є учасником Кубка ЄГФ.

Останнім клубом українського спортсмена був Єврофарм з Північної Македонії, а до цього Шевельов пограв у таких сильних командах як данський Ольборг, іспанський Сьюдад Реал, українських клубах Мотор і Портовик та вже неіснуючому мінському Динамо.