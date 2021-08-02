 Шевельов перейшов у грецький Діомідіс | Гандбол | Champion.com.ua
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Шевельов перейшов у грецький Діомідіс

Вчора 23:10 366 0
Досвідчений український гандболіст продовжить кар'єру в Греції
Шевельов перейшов у грецький Діомідіс
#Шевельов

Джерело - handballfast.com.

Новим клубом лінійного Олександра Шевельова, який представляв національну збірну України на Євро-2020, стане грецький Діомідіс. 

Про це повідомляє handballfast.com.

Зі своєю новою командою Шевельов у прийдешньому сезоні зіграє в чемпіонаті Греції і в єврокубках, так як грецький клуб є учасником Кубка ЄГФ.

Останнім клубом українського спортсмена був Єврофарм з Північної Македонії, а до цього Шевельов пограв у таких сильних командах як данський Ольборг, іспанський Сьюдад Реал, українських клубах Мотор і Портовик та вже неіснуючому мінському Динамо.

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