Раптово помер український рекордсмен

Тренер встановив рекорд України у жимі штанги під водою

Джерело - Чемпіон.

У Білій Церкві у віці 46 років помер тренер з плавання Олександр Соловйов.

Про це повідомляє федерація плавання України.

Майстер спорту з плавання Олександр Соловйов працював тренером Білоцерківської дитячо-юнацької спортивної школи №1. Прощання з ним відбудеться 30 липня о 12:00 біля міського моргу.

Олександр Соловйов став рекордсменом України у жимі штанги під водою. Він віджав 24 рази 100-кілограмову штангу на глибині чотири метри. Під водою її вага склала 82,3 кілограма. Це було у 2015 році.