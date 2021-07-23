Мак-Грегор може відвідати бій Берінчика

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор може стати гостем поєдинку між Денисом Берінчиком та Артемом Лобовим, який відбудеться в Києві 24 липня.

Про це розповів керівник ліги кулачних боїв "Махач" Андрій Лімонтов.

"Насправді, це обговорювалося. Він міг приїхати глядачем, якби в своєму поєдинку здобув перемогу. Зараз є якась вірогідність, що він приїде, але впевненості немає. Тут психологічний момент. У спорті таке буває. Наприклад, людина програла і закрилася у собі: "Нікуди не хочу, нікуди не поїду". І пропадає з радарів на якийсь час", — розповів Лімонтов.