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Мак-Грегор може відвідати бій Берінчика

Сьогодні 13:55 259 0
Зірка UFC може приїхати на бій українця
Мак-Грегор може відвідати бій Берінчика
#Мак-Грегор

Джерело - sport.ua.

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор може стати гостем поєдинку між Денисом Берінчиком та Артемом Лобовим, який відбудеться в Києві 24 липня.

Про це розповів керівник ліги кулачних боїв "Махач" Андрій Лімонтов.

"Насправді, це обговорювалося. Він міг приїхати глядачем, якби в своєму поєдинку здобув перемогу. Зараз є якась вірогідність, що він приїде, але впевненості немає. Тут психологічний момент. У спорті таке буває. Наприклад, людина програла і закрилася у собі: "Нікуди не хочу, нікуди не поїду". І пропадає з радарів на якийсь час", — розповів Лімонтов.

Поєдинок між Берінчиком та Лобовим відбудеться на голих кулаках.

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