Турнір відбуватиметься 21-23 липня

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-18 з хокею на траві вирушила до Загребу на EuroHockey U18 Championship III 2021.

Турнір відбуватиметься 21-23 липня.

Збірну України представлять: Софія П’яних , Дар’я Шерстюк, Вероніка Коробкіна, Віталіна Власенко, Юлія Дубовиченко, Вероніка Мовчан, Катерина Попова, Валерія Бездітько (СДЮШОР Динамо), Інна Кравченко (Сумська обласна ДЮСШ), Анастасія Шишина та Анастасія Воєвода (МСК Сумчанка).

Розклад ігор EuroHockey U18:

21 липня Україна - Туреччина

22 липня Україна - Литва

23 липня Хорватія – Україна

Раніше в Україні встановили рекорд України з хокею на траві.