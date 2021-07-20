Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України U-18 з хокею на траві вирушила до Загребу на EuroHockey U18 Championship III 2021.
Турнір відбуватиметься 21-23 липня.
Збірну України представлять: Софія П’яних , Дар’я Шерстюк, Вероніка Коробкіна, Віталіна Власенко, Юлія Дубовиченко, Вероніка Мовчан, Катерина Попова, Валерія Бездітько (СДЮШОР Динамо), Інна Кравченко (Сумська обласна ДЮСШ), Анастасія Шишина та Анастасія Воєвода (МСК Сумчанка).
Розклад ігор EuroHockey U18:
21 липня Україна - Туреччина
22 липня Україна - Литва
23 липня Хорватія – Україна
Раніше в Україні встановили рекорд України з хокею на траві.