 Збірна України вирушила на чемпіонат Європи з хокею на траві | Інше | Champion.com.ua
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Збірна України U-18 вирушила на чемпіонат Європи з хокею на траві

Вчора 22:59 198 0
Турнір відбуватиметься 21-23 липня
Збірна України U-18 вирушила на чемпіонат Європи з хокею на траві
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-18 з хокею на траві вирушила до Загребу на EuroHockey U18 Championship III 2021.

Турнір відбуватиметься 21-23 липня.

Збірну України представлять: Софія П’яних , Дар’я Шерстюк, Вероніка Коробкіна, Віталіна Власенко, Юлія Дубовиченко, Вероніка Мовчан, Катерина Попова, Валерія Бездітько (СДЮШОР Динамо), Інна Кравченко (Сумська обласна ДЮСШ), Анастасія Шишина та Анастасія Воєвода (МСК Сумчанка). 

Розклад ігор EuroHockey U18:

21 липня Україна - Туреччина 
22 липня Україна - Литва 
23 липня Хорватія – Україна

Раніше в Україні встановили рекорд України з хокею на траві.

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