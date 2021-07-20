До програми Олімпіади включили новий вид спорту

Міжнародний олімпійський комітет включив до програми зимових Ігор скі-альпінізм.

Про це повідомляє Inside the Games.

Відповідне рішення було ухвалено у Токіо на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету. Скі-альпінізм увійшов до програми Олімпійських ігор 2026 року в італійському Мілані та Кортині-д'Ампеццо.

У новому виді спорту на Іграх будуть розіграні п'ять комплектів нагород: по два серез чоловіків та жінок та один в змішаній естафеті. Загалом у змаганнях візьмуть участь 48 спортсменів.

Скі-альпінізм передбачає проходження на лижах природного гірського маршруту з підйомом та спуском. Цей вид спорту був представлений на юнацьких Олімпійських іграх 2020 року в Лозанні (Швейцарія).