 До програми Олімпіади включили новий вид спорту | Лижі | Champion.com.ua
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До програми Олімпіади включили новий вид спорту

Сьогодні 13:58 1137 0
До програми Олімпіади включили новий вид спорту
#Олімпіада

Джерело - espreso.tv.

Міжнародний олімпійський комітет включив до програми зимових Ігор скі-альпінізм.

Про це повідомляє Inside the Games. 

Відповідне рішення було ухвалено у Токіо на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету. Скі-альпінізм увійшов до програми Олімпійських ігор 2026 року в італійському Мілані та Кортині-д'Ампеццо. 

У новому виді спорту на Іграх будуть розіграні п'ять комплектів нагород: по два серез чоловіків та жінок та один в змішаній естафеті. Загалом у змаганнях візьмуть участь 48 спортсменів.

Скі-альпінізм передбачає проходження на лижах природного гірського маршруту з підйомом та спуском. Цей вид спорту був представлений на юнацьких Олімпійських іграх 2020 року в Лозанні (Швейцарія).

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