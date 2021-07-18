Росія зняла цілу команду з Олімпіади через допінг

Російські веслувальники не виступлять в четвірці парній на Олімпіаді-2020 в Токіо

Російська федерація веслування зняла команду з Олімпійських ігор у Токіо через позитивний допінг-тест у двох атлетів.

Про це повідомляє Міжнародна федерація веслувального спорту.

Друга допінг-проба підтвердила наявність мельдонія в організмах веслувальників Микити Моргачова та Павла Соріна.

"Тренерська рада ФВР /Федерація веслування Росії/ проаналізувала результати тренувань двох потенційних запасних членів екіпажу екіпажу M4x і прийшла до висновку, що їх рівень майстерності не відповідає олімпійським стандартам. З огляду на ці та інші важливі чинники, як правильно провести заключний етап підготовки спортсменів даного екіпажу до ОІ, високе психоемоційне напруження і тиск і, як наслідок, неможливість показати гідний результат на майбутніх змаганнях, керівництво Федерації вирішило зняти екіпаж зі змагань", - йдеться в повідомленні.

Місце команди Росії займе екіпаж, який посів наступну найвищу позицію в кваліфікації на Олімпіаду. Збірну Литви про це вже повідомили.

Раніше, Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації.