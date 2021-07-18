Стали відомі причини зникнення учасника Олімпіади у Токіо

Секітолеко не хоче повертатися до Уганди через складні умови життя

Представник Уганди Джуліус Секітолеко, який прибув в Токіо для участі в Олімпійських іграх у важкій атлетиці, втік з олімпійського готелю і тепер нелегально перебуває на території Японії.

Про це повідомляє Kyodo News.

20-річний важкоатлет, який виступає у ваговій категорії до 67 кг, тренувався в префектурі Осака.

Джуліус прибув у статусі запасного і 20 липня мав повернутися на батьківщину. Зникнення спортсмена виявили, коли до нього в номер готелю прийшли для взяття тесту на COVID-19. Спортсмена не було в номері готелю, де він проживав.

Він придбав квиток на швидкісний поїзд в Японії і залишив записку, в якій пояснив, що не хоче повертатися в Уганду, оскільки там нестерпні умови життя. Він попросив членів своєї делегації передати його речі дружині на батьківщині.