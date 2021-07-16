Ухвала оприлюднена 8 липня 2021 року

Пустомитівський районний суд Львівської області розглядає позов про скасування розпоряджень Львівської обласної державної адміністрації та скасування державної реєстрації на земельні ділянки, які виділили у власність чотирьом відомим спортсменам.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Як з’ясувалось ці ділянки давно перебувають у приватній власності інших осіб, які і звернулися з позовом до суду.

Йдеться про земельні ділянки площею по 0,1 га в селі Горішній, неподалік Вулецького лісу на Сихові, які у жовтні 2019 року голова ЛОДА передав у власність шахісткам Марії та Анні Музичук, боксерові Андрію Котельнику та тренеру з боксу Дмитрові Сосновському. Відповідні розпорядження голови ЛОДА були оприлюднені на офіційному сайті облдержадміністрації.