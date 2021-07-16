На Олімпіаді зник угандійський спортсмен

Востаннє його бачили зранку в готелі

Джерело - Чемпіон.

Угандійський спортсмен-олімпієць Джуліус Секітолеко зник у західній Японії.

Про це повідомляє пресслужба місцевої влади.

20-річний спортсмен тренувався в складі угандійської команди з дев’яти осіб в Ідзумісано, префектура Осаки.

Партнери по команді переконалися у зникненні чоловіка близько опівдня за місцевим часом. Востаннє його бачили рано вранці, але ніхто не помітив, як він покинув готель.

У самому готелі не було цілодобового стеження, тому невідомо, коли саме спортсмен покинув його територію.

Раніше два члени угандійської олімпійської команди здали позитивні тести на коронавірус. Ці випадки змусили японську владу посилити політику самоізоляції для новоприбулих на Олімпіаду.