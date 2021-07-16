 Українські олімпійці вирушили в Токіо | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Українські олімпійці вирушили в Токіо

Сьогодні 14:40 216 0
Українські олімпійці вирушили в Токіо

До олімпійської столиці Ігор ХХХІІ Олімпіади вирушила перша велика група спортсменів України.

Про це повідомляє офіційний сайт національного олімпійського комітету України.

Склад української команди на Олімпійські ігри

Одними з перших курс на Токіо взяли наші представники стрільби з лука, академічного веслування, дзюдо та боксу.

В Токіо українські атлети прибуватимуть напередодні старту змагань свого виду спорту згідно розкладу Ігор.

Нагадаємо, на Іграх ХХХІІ Олімпіади Україну представлятимуть 157 спортсменів. Вони виступатимуть у бадмінтоні, боксі, боротьбі вільній (та жіночій) й греко-римській, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное (веслувальнику слаломі), гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, плаванні артистичному, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, тенісі настільному, триатлоні та фехтуванні.

Змагання триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

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