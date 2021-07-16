Українка здобула бронзу чемпіонату світу із шашок

Джерело - Чемпiон.

У столиці Естонії відбулися чемпіонати світу з шашок-100 серед чоловіків та жінок.

Бронзову медаль у жіночому турнірі (16 учасниць з 9 країн грали за коловою системою) завоювала українка Вікторія Мотрічко. У представниці Одеси були непогані шанси на срібну нагороду, але в останньому турі її обійшла одна з конкуренток.

У чоловічому турнірі за титул боролися 40 учасників з 18 країн. Двоє українців завершили гру в півфінальному раунді: Юрій Анікєєв (Харків) та Ігор Кірзнер (Запоріжжя). У фінал вийшов Артем Іванов, де посів 7-ме місце.

ЧЄ-2021 з шашок-100

Талін (Естонія),

28 червня – 14 липня

Чоловіки: 7. Артем Іванов (Україна)

Жінки: 3. Вікторія Мотрічко (Україна)