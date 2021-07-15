Мак-Грегора виписали з лікарні після операції

Ірландця чекає тривале відновлення

Колишній чемпіон UFC у двох категоріях Конор Мак-Грегор виписаний з лікарні після бою з американцем Дастіном Пуар'є.

Про це повідомляє TMZ.

Нагадаємо, що 11 липня Мак-Грегор поступився Пуар'є. Ірландець отримав перелом ноги в кінці першого раунду. Пізніше спортсмену провели операцію - вставили стрижень в кістку, а малогомілкова кістка була зафіксована пластинами і гвинтами.

Очікується, що Макгрегор 6 тижнів пересуватиметься на милицях, потім йому належить відновлення. Про точні терміни ЗМІ не повідомляють.