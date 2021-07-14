У збірній Росії з регбі, яка прибула в Токіо, виявили коронавірус

Усю команду відправили на дводенний карантин

Жіноча збірна Росії з регбі була відправлена на карантин у Токіо через позитивний тест на COVID-19 в одного з представників команди.

Про це повідомляє Р-Спорт.

У кого саме виявили коронавірус – не вказано, проте відомо, що це співробітник команди.

Усю команду відправили на дводенний карантин. Виходити за межі номерів вони не мають права.

Протягом усього цього часу їх постійно будуть перевіряти на коронавірус.

Раніше у двох учасників Олімпійських ігор, які прибули в Токіо, виявили коронавірус.