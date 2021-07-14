 Склад української команди на Олімпійські ігри | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
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Склад української команди на Олімпійські ігри

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Склад української команди на Олімпійські ігри

Національний олімпійський комітет України повідомив склад збірної України на Олімпійські Ігри, що відбудуться в Токіо.

Від України в Токіо виступлять 158 спортсменів, які змагатимуться у 26 видах спорту. Список учасників є затверджений, відповідно, змін у ньому відбутися не може.

Найбільша кількість спортсменів від України буде делегована у легкій атлетиці - 47. Ще по 10 спортсменів будуть представлені у боротьбі та веслуванні на байдарках і каное.

Склад олімпійської збірної України на Токіо-2020

Бадмінтон: Артем Почтарьов, Марія Улітіна

Бокс: Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк, Цотне Рогава, Анна Лисенко

Боротьба: Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський - вільна, Оксана Лівач, Аліна Грушина, Ірина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белінська - жіноча, Ленур Терімов, Парвіз Насібов, Жан Беленюк - греко-римська

Важка атлетика: Ірина Деха. Каміла Конотоп

Велосипедний спорт: Яна Беломоїна - маунтінбайк, Олена Старікова, Любов Басова - трек, Анатолій Будяк, Валерія Кононенко - шосе

Веслування академічне: Ігор Хмара, Станіслав Ковальов

Веслування на байдарках і каное: Павло Алтухов, Юрій Вандюк, Дмитро Янчук, Людмила Лузан, Анастасія Четверікова, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Юлія Юрійчук

Веслувальний слалом: Вікторія Ус

Спортивна гімнастика: Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков, Ілля Ковтун, Діана Варінська

Художня гімнастика: Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична, Анастасія Возняк, Єва Малащук, Маріола Боднарчук, Марія Височанська, Дарина Дуда

Дзюдо: Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі, Яків Хаммо, Дар'я Білодід, Єлизавета Каланіна, Анастасія Турчин

Карате: Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна

Кінний спорт: Олександр Продан, Інна Логутенкова

Легка атлетика: Андрій Проценко, Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник, Олександр Сітковський, Едуард Забуженко, Іван Лосєв, Ігор Главан, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук, Микита Нестеренко, Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко, Ігор Мусієнко, Олександр Погорілко, Микита Барабанов, Данило Даниленко, Владислав Мазур, Сергій Смелик, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Ірина Климець, Ірина Новожилова, Анна Рижикова, Вікторія Ткачук, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Анастасія Бризгіна, Євгенія Прокоф'єва, Дар'я Михайлова, Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Марина Килипко, Ольга Голодна, Вікторія Калюжна, Ганна Шевчук, Наталія Пироженко-Чорномаз, Наталія Семенова, Яна Гладійчук, Наталія Стребкова, Марія Миколенко, Аліна Логвиненко, Яна Качур

Плавання: Владислав Бухов, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ігор Трояновський, Сергій Фролов, Сергій Шевцов, Дарина Зевіна, Христина Панчішко

Синхронне плавання: Анастасія Савчук, Марта Федіна, Єлизавета Яхно, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Ксенія Сидоренко, Катерина Резнік, Аліна Шинкаренко, Вероніка Гришко

Стрільба з лука: Олексій Гунбін, Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова

Стрільба кульова: Павло Коростильов, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергій Куліш, Олена Костевич

Стрільба стендова: Ірина Маловічко

Стрибки на батуті: Микола Просторов

Стрибки у воду: Олексій Середа, Олег Сербін, Олег Колодій, Вікторія Кесарь, Анна Письменська, Софія Лискун

Сучасне п'ятиборство: Павло Тимощенко

Теніс: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Людмила Кіченок, Надія Кіченок

Теніс настільний: Коу Лей, Маргарита Песоцька, Ганна Гапонова

Триатлон: Юлія Єлістратова

Фехтування: Богдан Нікішін, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Анатолій Герей, Ольга Харлан, Олена Кривицька

Олімпійські Ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

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