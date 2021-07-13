Український гімнаст Олег Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації через виявлений мельдоній в крові.

Про це повідомляє сам спортсмен.

"У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність. У моєму житті зараз саме така ситуація. Арбітраж GEF прийняв рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду.

Найголовніше питання - як заборонений препарат потрапив в мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої субстанції?

Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена. Якщо спортсмен впевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки. Арбітраж GEF прийняв рішення, яке підлягає оскарженню. Раз рішення арбітражу підлягає оскарженню, значить остаточні висновки робити рано.

Вся боротьба тільки починається, це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS. Вірю, що вища спортивна судова інстанція розставить все по своїх місцях. Дякую за підтримку всім, хто поруч зі мною в цей складний для мене період. Спорт навчив мене виходити на поміст навіть з травмою і все одно перемагати. Упевнений, що так буде і зараз", - зазначив Верняєв.