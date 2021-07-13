 Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації | Гімнастика | Champion.com.ua
Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації
Сьогодні 09:39 669 1
Італія та Аргентина можуть провести матч за Суперкубок світу
Сьогодні 12:09 28
Маліновського виписали з лікарні після операції
Сьогодні 08:08 1010
Англія, яку не шкода
Вчора 21:34 1115 1
Я - українець! Зірковий український тренер відмовився очолити московський Локомотив
Вчора 18:00 17730
Євро-2020. Італія - Англія: рекорди та факти
Вчора 14:47 521
Футбол переміг: Збірна Італії у драматичному матчі здобула титул чемпіона Європи
Вчора 13:10 849
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Вчора 11:32 1924
Рейтинг WTA: Калініна вперше увійшла до топ-100
Вчора 09:58 119979
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Вчора 01:35 25347
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Сумують за футболом. Чи уболівають за збірну України в окупованому Донецьку
Сумують за футболом. Чи уболівають за збірну України в окупованому Донецьку Valeriy Ruchka
11.07.2021 15:48 2795
Ребров провів перше тренування в новому клубі
Ребров провів перше тренування в новому клубі Valeriy Ruchka
11.07.2021 14:58 20962
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020 Valeriy Ruchka
11.07.2021 13:01 1363
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України Valeriy Ruchka
11.07.2021 12:21 2483
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором Valeriy Ruchka
11.07.2021 11:22 3351
Прямі трансляції
Навколо спорту

Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації

Сьогодні 09:39 669 1
Український гімнаст детально розповів про допінг-скандал
Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації
#Верняєв

Джерело - xsport.ua.

Український гімнаст Олег Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації через виявлений мельдоній в крові.

Про це повідомляє сам спортсмен.

"У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність. У моєму житті зараз саме така ситуація. Арбітраж GEF прийняв рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду.

Найголовніше питання - як заборонений препарат потрапив в мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої субстанції?

Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена. Якщо спортсмен впевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки. Арбітраж GEF прийняв рішення, яке підлягає оскарженню. Раз рішення арбітражу підлягає оскарженню, значить остаточні висновки робити рано.

Вся боротьба тільки починається, це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS. Вірю, що вища спортивна судова інстанція розставить все по своїх місцях. Дякую за підтримку всім, хто поруч зі мною в цей складний для мене період. Спорт навчив мене виходити на поміст навіть з травмою і все одно перемагати. Упевнений, що так буде і зараз", - зазначив Верняєв.

Нагадаємо, в січні Верняєва тимчасово відсторонили від змагань.

Коментарі ()