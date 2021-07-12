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Усі українські чемпіони літніх Олімпійськиї ігор

Сьогодні 19:38 121 0
Усі українські чемпіони літніх Олімпійськиї ігор

Джерело - Чемпiон.

До Олімпійських ігор в Токіо залишаються лічені дні. Звісно, ми сподіваємося на вдалий виступ наших спортсменів. 

Напередодні найголовнішої спортивної події світу, ми вирішили згадати усіх олімпійських чемпіонів від України. 

XXVI Олімпійські ігри 1996 Атланта

Браславець Євген — вітрильний спорт (клас "470")

Кличко Володимир — бокс (понад 91 кг)

Кравець Інеса — легка атлетика (потрійний стрибок)

Матвієнко Ігор — вітрильний спорт (клас "470")

Олейник В'ячеслав — греко-римська боротьба (90 кг)

Подкопаєва Лілія — спортивна гімнастика (абсолютна першість, вільні вправи)

Серебрянська Катерина — художня гімнастика

Таймазов Тимур — важка атлетика (до 100 кг)

Шаріпов Рустам — спортивна гімнастика (вправи на брусах)

XXVII Олімпійські ігри 2000 Сідней

Клочкова Яна — плавання (200 м і 400 м, комплексне плавання)

Мільчев Микола — стрільба стендова

XXVIII Олімпійські ігри 2004 Афіни

Гончаров Валерій — спортивна гімнастика (вправи на брусах)

Клочкова Яна — плавання (200 м і 400 м, комплексне плавання)

Костевич Олена — стрільба кульова (пневматичний пістолет)

Мерлені Ірина — боротьба вільна (48кг)

Нікітін Юрій — стрибки на батуті

Скакун Наталія — важка атлетика (до 63кг)

Тедеєв Ельбрус — боротьба вільна (66кг)

Білоног Юрій  — легка атлетика, штовхання ядра — спортсмена позбавлено медалі за вживання допінгу після повторного тесту допінг-проби 1 грудня 2012 року

XXIX Олімпійські ігри 2008 Пекін

Айвазян Артур — кульова стрільба

Добринська Наталя — легка атлетика, семиборство

Жовнір Ольга — фехтування, шабля, командні змагання

Ломаченко Василь — бокс

Осипенко-Радомська Інна — веслування, байдарка

Петрів Олександр — кульова стрільба

Пундик Галина — фехтування, шабля, командні змагання

Рубан Віктор — стрільба з лука

Харлан Ольга — фехтування, шабля, командні змагання

Хомрова Олена — фехтування, шабля, командні змагання

XXX Олімпійські ігри 2012 Лондон

Дементьєва Яна — академічне веслування, четвірка парна

Довгодько Наталія — академічне веслування, четвірка парна

Коженкова Анастасія — академічне веслування, четвірка парна

Ломаченко Василь — бокс

Тарасенко Катерина — академічне веслування, четвірка парна

Усик Олександр — бокс

Чебан Юрій — веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м

Шемякіна Яна — фехтування, шпага, індивідуальні змагання

Торохтій Олексій — важка атлетика, до 105 кг — спортсмена позбавлено медалі за вживання допінгу після повторного тесту допінг-проби 22 грудня 2018 року

XXXI Олімпійські ігри 2016 Ріо-де-Жанейро

Олег Верняєв — спортивна гімнастика (вправи на брусах)

Юрій Чебан — веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м

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