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Збірна України представила нову олімпійську форму

Сьогодні 18:39 692 0
У цій екіпіровці українські спортсмени виступатимуть на Олімпійських іграх в Токіо
Збірна України представила нову олімпійську форму
#Олімпіада

Джерело - isport.ua.

Сьогодні, 11 липня, в Києві в рамках проводів збірної України на Олімпійські ігри в Токіо-2020 була презентована нова олімпійська форма. 

Про це повідомляє isport.ua.

В її показі взяли участь члени олімпійської збірної України, які і будуть її носити в Японії.

В рамках презентації були представлені парадні і тренувальні комплекти екіпіровок, яку для команди пошила компанія Peak. Також була показана щоденна форма, в якій спортсмени будуть присутні на церемоніях відкриття, закриття Ігор, а також на церемоніях нагородження.

Відзначається, що традиційно компанія виробник сама надала екіпіровку, і ні держава, ні НОК нічого не витратили на її виготовлення. До розробки форми приєдналися і самі спортсмени разом з Комісією атлетів НОК.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня. 

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