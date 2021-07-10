 Магучіх: На Олімпіаді у Токіо хочу стрибнути на світовий рекорд | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Магучіх: На Олімпіаді у Токіо хочу стрибнути на світовий рекорд

Вчора 22:09 229 0
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Магучіх: На Олімпіаді у Токіо хочу стрибнути на світовий рекорд
#Магучіх

Джерело - isport.ua.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх на Олімпійські ігри в Токіо хоче побити світовий рекорд.

Про це заявила сама спортсменка.

"Таллінн - моє улюблене місто, тому мені дуже хотілося тут змагатися. Я була тут на зборах взимку. У травні ми вирішили не приїжджати сюди на цей чемпіонат через олімпійської підготовки, але потім, коли ми зрозуміли, що до цього у мене всього два змагання, я дуже захотіла приїхати.

На стадіоні був хороший вечір - все висоти я брала з першої спроби. Я не стала стрибати далі, тому що головна мета - Олімпійські ігри. Але я знала, що цей стрибок на 2 м був дуже хороший. Це важливо для мене морально. Те, що я брала все з першої спроби є хорошим знаком. Також всі стрибки були хорошими з точки зору техніки.

Я хочу отримувати задоволення від всіх змагань. Якщо вам це не подобається, у вас просто не вийдуть хороші стрибки. У мене було хороше самопочуття. У Токіо я хочу стрибнути більше ніж 2,05 м, 2,07 м ... Я хочу стрибнути на світовий рекорд", - зазначила Магучіх.

Відзначимо, що світовий рекорд - 2,09 м. Він був встановлений в 1987 році Стефкою Костадіновою з Болгарії. Найкращий результат Магучіх в приміщенні - 2,06 м, на відкритому повітрі - 2,04 м.

Раніше, Магучіх впевнено виграла чемпіонат Європи U-23.

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