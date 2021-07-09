Конор до Пуар'є: Твоя дружина - це мужик в сім'ї

Проте Дастін відповів на трешток Мак-Грегора

Джерело - UFC.

У Лас-Вегасі відбулась прес-конференція напередодні поєдинку між колишнім чемпіоном UFC у двох дивізіонах Конором Мак-Грегором та Дастіном Пуар'є.

Ірландець не цурався ображати свого опонента.

"Ти будеш бігати як собака в октагоні, ти - маленька сучка. Я потанцюю на твоїй голові. Твоя дружина - це мужик в сім'ї. Ти - дрібний і дурний селюк", - сказав Мак-Грегор.

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"Раніше ти був набагато краще, а також твій трешток був краще", - відповів Пуар'є.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.