Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Пор'є

Джерело - MMAJunkie.
Ірландський боєць Конор Мак-Грегор може отримати черговий титульний шанс в разі перемоги над Дастіном Пор'є у третьому поєдинку.
Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.
"У Конора купа грошей, йому не потрібно битися. Але він цього хоче. Мак-Грегор - боєць до мозку кісток. На кону стоїть все, і він хоче повернутися на вершину. Якщо він переможе лідера рейтингу, то наступним отримає шанс на титульний бій.
Інша річ, яку Конор Мак-Грегор любить, ймовірно, більше, ніж конкуренція, - це гроші. Насправді ніколи не знаєш, чим забита голова цього хлопця і про що він думає. У суботу ми побачимо, наскільки Конор голодний до перемог", - заявив Вайт.
Наразі поясом в легкій вазі володіє бразильський боєць Чарльз Олівейра.
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Нагадаємо, бій Мак-Грегор - Пор'є відбудеться в суботу, 10 липня, в Лас-Вегасі (США). Бійці вже двічі зустрічалися в октагоні: у 2014 році перемогу здобув Конор, а в кінці січня 2021-го Дастін нокаутував ірландця.