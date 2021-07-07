Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Пор'є

Ірландський боєць Конор Мак-Грегор може отримати черговий титульний шанс в разі перемоги над Дастіном Пор'є у третьому поєдинку.

Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.

"У Конора купа грошей, йому не потрібно битися. Але він цього хоче. Мак-Грегор - боєць до мозку кісток. На кону стоїть все, і він хоче повернутися на вершину. Якщо він переможе лідера рейтингу, то наступним отримає шанс на титульний бій.

Інша річ, яку Конор Мак-Грегор любить, ймовірно, більше, ніж конкуренція, - це гроші. Насправді ніколи не знаєш, чим забита голова цього хлопця і про що він думає. У суботу ми побачимо, наскільки Конор голодний до перемог", - заявив Вайт.