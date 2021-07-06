Російського легкоатлета дискваліфікували на шість років

Джерело - Чемпіон.
Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російського стрибуна у висоту Данила Лисенка за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє AIU.
CAS наклав на Лисенка заборона на шість років, два з яких - за порушення антидопінгових правил, а ще чотири - за втручання в процес управління результатами. Термін дискваліфікації спортсмена почався з серпня 2018 року. Тоді Лисенко тимчасово відсторонили міжнародною федерацією від участі в змаганнях за неодноразовий пропуск допінг-тестів.
Однак легкоатлету скоротять дискваліфікацію на два роки за допомогу при розслідуванні щодо ексглави ВФЛА Дмитра Шляхтина.
Раніше, 12 важкоатлетів з Росії отримали покарання за допінг.