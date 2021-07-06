Російського легкоатлета дискваліфікували на шість років

Спортсмена покарали за порушення антидопінгових правил.

Джерело - Чемпіон.

Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російського стрибуна у висоту Данила Лисенка за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє AIU.

CAS наклав на Лисенка заборона на шість років, два з яких - за порушення антидопінгових правил, а ще чотири - за втручання в процес управління результатами. Термін дискваліфікації спортсмена почався з серпня 2018 року. Тоді Лисенко тимчасово відсторонили міжнародною федерацією від участі в змаганнях за неодноразовий пропуск допінг-тестів.

Однак легкоатлету скоротять дискваліфікацію на два роки за допомогу при розслідуванні щодо ексглави ВФЛА Дмитра Шляхтина.

Раніше, 12 важкоатлетів з Росії отримали покарання за допінг.