Токіо буде прийматиме XXXII літні Олімпійські ігри з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Ігри повинні були відбутися у 2020 році, але через коронавірус були перенесені на рік. При цьому все одно було вирішено залишити назву Олімпіада-2020.

Близько 11 тисяч спортсменів більш ніж з 200 країн виступлять в 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів нагород.

Календар фіналів Олімпіади-2020:

Розклад 1-го дня Олімпіади-2020, 24 липня (11 комплектів медалей)

2:30 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловічий пістолет, 10 м (Омельчук, Коростильов). Жіноча гвинтівка, 10 м

5:00 - 12:15. Велоспорт, шосе. чоловіки

7:50 - 10:00. Важка атлетика. Жінки - 49 кг

8:15 - 11:25. Пальба з лука. змішані команди

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 60 кг. Жінки - 48 кг (Білодід)

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шабля, інд. Жіноча шпага, інд (Кривицька)

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 58 кг. Жінки - 49 кг

Розклад 2-го дня Олімпіади-2020 25 липня (18 комплектів медалей)

3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловіча гвинтівка, 10 м (Куліш, Царьков). Жіночий пістолет, 10 м (Костевич)

3:00 - 7:55. Скейтбординг. Чоловіки, вулиця

4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 400 м в/с, 400 м комплекс. Жінки - 400 м комплекс, 4х100 в/с

: 7:00 - 11:35. Велоспорт, шосе. жінки

7:45 - 11:25. Стрільба з лука. Жіночі збірні (Україна)

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, жінки

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 61 кг

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 66 кг (Зантарая). Жінки - 52 кг

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шпага, інд (Нікішин, Свічкар, Рейзлін). Жіноча рапіра, інд

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 68 кг. Жінки - 57 кг

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 67 кг

Розклад 3-го дня Олімпіади-2020, 26 липня (11 комплектів медалей)

0:30 - 3:00. Триатлон. чоловіки

3:00 - 11:15. Стендова стрільба. Скит - чоловіки, жінки

3:00 - 7:55. Скейтбординг. Жінки, вулиця

4:30 - 6:40. Плавання. Чоловіки - 100 м брас, 4х100 в/с. Жінки - 100 м батт, 400 м в/с

7:45 - 11:25. Стрільба з лука. чоловічі збірні

8:00 - 10:45. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, чоловіки

9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. чоловіки

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, чоловіки (Середа / Сербін)

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 73 кг. Жінки - 57 кг

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча рапіра, інд. Жіноча шабля, інд (Харлан)

13.00 - 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки (Україна)

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 80 кг. Жінки - 67 кг

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 55 кг

14:00 - 16:10. Настільний теніс. змішані пари

Розклад 4-го дня Олімпіади-2020, 27 липня (22 комплекти медалей)

0:30 - 3:10. Триатлон. жінки

2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - четвірки парні. Жінки - четвірки парні

3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Змішані команди - пістолет, 10 м (Омельчук / Костевич), гвинтівка, 10 м

4:30 - 6:25. Плавання. Чоловіки - 200 м в/с, 100 м спина. Жінки - 100 м спина, 100 м брас

8:00 - 11:00. Гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки

9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. Жінки (Беломоїна)

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, жінки

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Жінки - 59 кг

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 81 кг. Жінки - 63 кг

11:30 - 16:40. Кінний спорт. командна виїздка

12:30 - 14.40. Фехтування. Жіноча шпага, команда

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 80+ кг. Жінки - 67+ кг

13:45 - 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 64 кг

14:00 - 16:30. Софтбол. фінальний матч

Розклад 5-го дня Олімпіади-2020, 28 липня (23 комплекти медалей)

2:00 - 5:35. Серфінг. Чоловіки, жінки

2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - двійка парна, четвірка. Жінки - двійка парна, четвірка

4:30 - 7:05. Плавання. Чоловіки - 200 м батт, 4х200 м в / с. Жінки - 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с

5:30 - об 11:40. Велоспорт, розділка. Чоловіки, жінки

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, чоловіки

10:30 - 13.00. Регбі-7. чоловічий фінал

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 90 кг. Жінки - 70 кг

11:30 - 15:25. Кінний спорт. Індивідуальна виїздка

12:30 - 14.40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда

13:15 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки (Верняєв, Ковтун)

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 73 кг

14:45 - 17:25. Баскетбол 3х3. Чоловічий і жіночий фінали

Розклад 6-го дня Олімпіади-2020, 29 липня (17 комплектів медалей)

2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - двійка, двійка парна легка. Жінки - двійка, двійка парна легка

3:00 - 11:00. Кульова стрільба. Трап - чоловіки, жінки

4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 800 м в/с (Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Жінки - 200 м бат, 4х200 в/с

8:00 - 10:45. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, жінки

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 100 кг. Жінки - 78 кг

12:30 - 14:30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда

13:50 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки

14:00 - 16:10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд

Розклад 7-го дня Олімпіади-2020 30 липня (21 комплект медалей)

2:45 - 4:55. Академічне веслування. Чоловіки - одиночка, вісімка. Жінки - одиночка, вісімка

3:00 - 9.00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м (Костевич)

4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки, жінки

4:30 - 6:10. Плавання. Чоловіки - 200 м спина, 200 м комплекс. Жінки - 200 м брас, 100 м в/с

6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, парний фінал

: 7:00 - 9:25. Батут. Жінки, інд.

8:00 - 11:00. Гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки

8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір

9:30 - 15:30. Бадмінтон. змішані пари

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 100 + кг (Хаммам). Жінки - 78+ кг (Каланіна)

12:30 - 14.40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда (Україна)

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 10 000 м

14:00 - 16:10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд

Розклад 8-го дня Олімпіади-2020, 31 липня (21 комплект медалей)

1:30 - 3:25. Триатлон. змішана естафета

3:00 - 8:50. Стендова стрільба. Змішані команди, трап

4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 100 м батт. Жінки - 200 м спина, 800 м в/с. Змішана естафета 4х100

6:00 - 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в RS: X - чоловіки і жінки

6:00 - 11:10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень

6:00 - 14:00. Теніс. Жінки, одиночний фінал (Світоліна)

: 7:00 - 9:25. Батут. Чоловіки, інд.

8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 81 кг

10:30 - 13.00. Регбі-7. жіночий фінал

11:00 - 13:40. Дзюдо. Змішаний командний турнір

12:00 - 17:00. Бадмінтон. чоловічі пари

12:30 - 14.40. Фехтування. Жіноча шабля, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки-диск. Жінки - 100 м. Змішана естафета 4х400

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 96 кг

Розклад 9-го дня Олімпіади-2020 1 серпня (25 комплектів медалей)

1:30 - 10:00. Гольф. Особиста першість, чоловіки

3:00. Легка атлетика. Жінки - ядро

4:30 - 6:25. Плавання. Чоловіки - 50 м в / с, 1500 м в / с ( Романчук), 4х100 комплекс. Жінки - 50 м в / с, 4х100 комплекс

4:10 - 6:45. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки жінки

6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, одиночний фінал. Жінки, парний фінал. Змішаний парний фінал

6:00 - 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser - чоловіки і жінки

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки

11:00 - 14:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки - вільні вправи, кінь. Жінки - опорний стрибок, бруси

12:30 - 15:20. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 100 м, висота (Проценко). Жінки - потрійний стрибок (Саладуха)

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 76 кг

14:30 - 17:00. Бадмінтон. Одинаки, жінки

Розклад 10-го дня Олімпіади-2020, 2 серпня (22 комплекти медалей)

2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень (Куліш, Царьков). Чоловіки, пістолет, 25 м

3:00. Легка атлетика. Чоловіки - стрибки в довжину. Жінки - 100 м / б

6:00 - 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er - чоловіки і жінки

: 7:00 - 9:30. Бадмінтон, жіночі пари

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Жінки - 87 кг

11:00 - 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки - опорний стрибок (Радівілов), кільця. Жінки - вільні вправи

11:30 - 15:40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 76 кг (Белінська). Греко-римська боротьба - 60 кг, 130 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 3000 м/б. Жінки - 5000 м, диск

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 87+ кг

14:00 - 17:00. Бадмінтон. Одиночки, чоловіки

Розклад 11-го дня Олімпіади-2020, 3 серпня (24 комплекти медалей)

3:00. Легка атлетика. Чоловіки - 400 м/б. Жінки - довжина (Бех-Романчук)

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 1000 м, С-2 1000 м (Алтухов / Янчук). Жінки - К-1 200 м, К-2 500 м

: 7:00 - 8:30. Бокс. Жінки, 57 кг

8:30 - 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn у чоловіка і Nacra 17

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки

9:30 - 12:10. Велоспорт, трек. Чоловік командний спринт, жіноча гонка переслідування

11:00 - 13:40. Бокс. Чоловіки, 69 кг (Барабанов)

11:00 - 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки - бруси (Верняєв), перекладина. Жінки - колода

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 68 кг (Черкасова). Греко-римська боротьба - 77 кг, 97 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - шест. Жінки - 200 м, 800 м (Ляхова), молот (Климець, Новожилова)

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 109 кг (Чумак)

Розклад 12-го дня Олімпіади-2020, 4 серпня (17 комплектів медалей)

0:30 - 3:10. Плавання. Жіночий марафон, 10 км

3:00. Легка атлетика. Жінки - 400 м/б

3:00 - 7:40. Скейтбординг. Жінки, парк

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 81 кг

8:30 - 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470 - чоловіки і жінки

9:30 - 13.00. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 62 кг (Коляденко / Ткач). Греко-римська боротьба - 67 кг, 87 кг (Беленюк)

12:30. Легка атлетика. Чоловіки - 200 м, 800 м, молот (Піскунов, Кохан). Жінки - 3000 м/б

13.00 - 15:40. Кінний спорт. Конкур, особисті змагання

13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Дует (Марта Федіна/Анастасія Савчук)

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 109+ кг

Розклад 13-го дня Олімпіади-2020, 5 серпня (27 комплектів медалей)

0:30 - 3:10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км

3:00. Легка атлетика. Чоловіки - 110 м/б, ходьба 20 км (Забуженко, Лосєв), потрійний стрибок, ядро

3:00 - 7:40. Скейтбординг. Чоловіки, парк

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 200 м (Кухарик), К-2 1000 м. Жінки - С-1 200 м, К-1 500 м

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 57 кг (Буценко)

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки (Лискун)

9:30 - 12.50. Велоспорт, трек. Чоловік омніум, жіночий кейрінг

11:00 - 15:40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг (Терлюга)

11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 57 кг. Вільна боротьба - 57 кг (Грушина), 86 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 400 м, десятиборство. Жінки - ходьба 20 км (Лосєва, Оляновска), семиборство

13.00 - 15:10. Хокей на траві. чоловічий фінал

13:30 - 16:40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір

Розклад 14-го дня Олімпіади-2020, 6 серпня (23 комплекти медалей)

3:00. Легка атлетика. Чоловіки - ходьба 50 км (Банзерук, Закальніцкий, Гординський)

4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. жіночий фінал

5:00 - 7.00. Футбол. жіночий фінал

8:00 - 9:40. Бокс. Чоловіки, 91 кг

8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. жінки

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон

11:00 - 15:40. Карате. Ката чоловіки. Куміте чоловіки до 75 кг (Горуна), жінки до 61 кг

11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн, жінки

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 53 кг. Вільна боротьба - 74 кг, 125 кг (Хоцяновський)

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 5000 м, естафета 4х100. Жінки - 400 м, 1500 м, естафета 4х100 (Україна), спис, жердина

13.00 - 15:10. Хокей на траві. жіночий фінал

13:30 - 16:40. Настільний теніс. Чоловіки, командний турнір

Розклад 15-го дня Олімпіади-2020, 7 серпня (34 комплекти медалей)

1:30 - 10:00. Гольф. Особиста першість, жінки

3:00. Легка атлетика. Марафон, жінки

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - С-1 1000 м (Алтухов), К-4 500 м. Жінки - С-2 500 м (Четверикова/Лузан), К-4 500 м

4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. чоловічий фінал

5:30 - 7:30. Баскетбол. чоловічий фінал

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 52 кг, 75 кг (Хижняк). Жінки 51 кг, 69 кг

8:00 - 14:35. Карате. Куміте чоловіки 75+ кг, жінки 61+ кг

8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки (Тимощенко)

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки (Середа)

9:20 - 12:00. Художня гімнастика. індивідуальне багатоборстві

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Чоловік медісон

10:30 - 12:20. Водне поло. жіночий фінал

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 50 кг (Лівач). Вільна боротьба - 65 кг, 97 кг

12.50. Легка атлетика. Чоловіки - 1500 м, естафета 4х400, спис. Жінки - 10000 м, естафета 4х400 м (* Україна), висота (Магучіх, Левченко, Геращенко)

13.00 - 15:20. Кінний спорт. командний конкур

13.00 - 16:30. бейсбол

13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Команда (Україна)

14:30 - 16:30. Футбол. чоловічий фінал

15:00 - 17:30. Гандбол. чоловічий фінал

15:15 - 17:45. Волейбол. чоловічий фінал

Розклад 16-го дня Олімпіади-2020, 8 серпня (13 комплектів медалей)

3:00. Легка атлетика. Мафарон, чоловіки (Ситковский, Нижник, Городиський)

4:00 - 7:15. Велоспорт, трек. Чоловік кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум

5:00 - 6:55. Художня гімнастика. групове багатоборство

5:30 - 8:00. Баскетбол. жіночий фінал

7:30 - 10:00. Волейбол. жіночий фінал

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 63 кг, 90+ кг (Рогава). Жінки 60 кг, 75 кг

9:00 - 11:30. Гандбол. жіночий фінал

10:30 - 12:20. Водне поло. чоловічий фінал