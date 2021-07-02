Визначились суперники Мотора у Лізі чемпіонів

Стали відомі суперники Мотора у Лізі чемпіонів

У штаб-квартирі Європейської Федерації Гандболу (ЄГФ) відбулось жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2021/2022.

Запорізький Мотор потрапив до групи В, а його суперниками стануть: ПСЖ (Франція), Барселона (Іспанія), Віве Кельце (Польща), Порту (Португалія), Веспрем (Угорщина), Фленсбург (Німеччина) та Динамо Бухарест"(Румунія).

У групі А зіграють: Кіль (Німеччина), Пік Сегед (Угорщина), Вардар 1961 (Північна Македонія), Ольборг (Данія), Монпельє (Франція), Мєшков Брест (Білорусь), Ельверум (Норвегія), Загреб (Хорватія).

У матчі плей-оф з кожної групи вийдуть по шість найкращих команд.

Раніше, Мотор підписав гравця збірної Росії.