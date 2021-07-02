 Олімпійська збірна Росії поїде на Ігри в Токіо зі священиком | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
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Олімпійська збірна Росії поїде на Ігри в Токіо зі священиком

Сьогодні 14:51 228 0
У Москві пройшов молебень за участю спортсменів
Олімпійська збірна Росії поїде на Ігри в Токіо зі священиком
#Росія

Джерело - РІА Новини.

Головний духівник олімпійської збірної Росії протоієрей Андрій Алексєєв буде супроводжувати команду в поїздці на Олімпіаду в Токіо.

Про це заявив голова Патріаршої комісії з питань фізкультури і спорту митрополит Мурманський і Мончегорский Митрофан.

"Головний духівник їде, отець Андрій Алексєєв, але раніше їх було більше. Все-таки дуже велика кількість спортсменів, і кожен потребує індивідуальної роботи. Але він всю цю роботу буде брати на себе.

Це пов'язано з коронавірусом, і так насилу домовилися", - сказав митрополит Мурманський і Мончегорский Митрофан.

Раніше в храмі Христа Спасителя в Москві пройшов молебень за участю спортсменів, а також представників федерацій і Мінспорту.

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