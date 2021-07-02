Олімпійська збірна Росії поїде на Ігри в Токіо зі священиком

Джерело - РІА Новини.
Головний духівник олімпійської збірної Росії протоієрей Андрій Алексєєв буде супроводжувати команду в поїздці на Олімпіаду в Токіо.
Про це заявив голова Патріаршої комісії з питань фізкультури і спорту митрополит Мурманський і Мончегорский Митрофан.
"Головний духівник їде, отець Андрій Алексєєв, але раніше їх було більше. Все-таки дуже велика кількість спортсменів, і кожен потребує індивідуальної роботи. Але він всю цю роботу буде брати на себе.
Це пов'язано з коронавірусом, і так насилу домовилися", - сказав митрополит Мурманський і Мончегорский Митрофан.
Раніше в храмі Христа Спасителя в Москві пройшов молебень за участю спортсменів, а також представників федерацій і Мінспорту.