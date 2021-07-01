Рижикова та Ткачук стали призерами етапу Діамантової ліги в Осло

Українки зайняли 2 та 3 місце

Українські бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук фінішували на другому та третьому місці на етапі Діамантової ліги в Осло на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Перемогу у забігу здобула нідерландка Фемке Бол, вона подолала дистанцію за 53.33 сек. Друге місце здобула Анна Рижикова, українка подолала дистанцію за 54.15 сек. Третьою стала Вікторія Ткачук - 54.62 сек.

Діамантова ліга - Осло

400 м з бар'єрами

01 липня

1. Фемке Бол (Нідерланди) - 53.33 сек

2. Анна Рижикова (Україна) - 54.15 сек

3. Вікторія Ткачук (Україна) - 54.62 сек