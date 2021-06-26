Українки завоювали бронзу на чемпіонаті Європи з настільного тенісу

З 22 по 27 червня у Варшаві відбувається індивідуальний чемпіонат Європи з настільного тенісу.

Важливо: 17-річна українка виграла срібло на етапі Кубка світу

Жіноча пара Тетяна Біленко і Ганна Гапонова здобули бронзу. На шляху до півфіналу українки переграли представниць Словенії - Ану Тофант і Катаріну Стразар (3:0); француженок Паулін Часселін/Прихітка Павад (3:1).

У чвертьфіналі Біленко і Гапонова переграли пару з Португалії - Ю Фу/Дженні Шао - 3:0.

Лише у півфіналі українки поступилися німкеням Ніні Меттелхам та Сабіні Вінтер - 1:3.