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Українки завоювали бронзу на чемпіонаті Європи з настільного тенісу

Сьогодні 20:03 99 0
Українки завоювали бронзу на чемпіонаті Європи з настільного тенісу
Фото: uttf.com.ua

Джерело - uttf.com.ua.

З 22 по 27 червня у Варшаві відбувається індивідуальний чемпіонат Європи з настільного тенісу.

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Жіноча пара Тетяна Біленко і Ганна Гапонова здобули бронзу. На шляху до півфіналу українки переграли представниць Словенії - Ану Тофант і Катаріну Стразар (3:0); француженок Паулін Часселін/Прихітка Павад (3:1).

У чвертьфіналі Біленко і Гапонова переграли пару з Португалії - Ю Фу/Дженні Шао - 3:0.

Лише у півфіналі українки поступилися німкеням Ніні Меттелхам та Сабіні Вінтер - 1:3.

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