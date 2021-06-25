У тренерів з'явилося професійне свято

Президент Володимир Зеленський 24 червня підписав Указ про запровадження в Україні професійного свята - Дня тренера, яке відзначатиметься щороку 19 липня.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"На підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановляю: установити в Україні професійне свято - День тренера, яке відзначати щороку 19 липня", - ідеться в документі.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

19 липня - День тренера! Чому саме вибрали таку дату - 19 липня? 19 липня 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх, як незалежна держава та самостійна команда.