 Зеленський підписав Указ про запровадження в Україні Дня тренера | Інше | Champion.com.ua
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В Україні відзначатимуть День тренера

Сьогодні 20:39 145 0
У тренерів з'явилося професійне свято
В Україні відзначатимуть День тренера
#Зеленський

Джерело - president.gov.ua.

Президент Володимир Зеленський 24 червня підписав Указ про запровадження в Україні професійного свята - Дня тренера, яке відзначатиметься щороку 19 липня.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"На підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановляю: установити в Україні професійне свято - День тренера, яке відзначати щороку 19 липня", - ідеться в документі.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

19 липня - День тренера! Чому саме вибрали таку дату - 19 липня? 19 липня 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх, як незалежна держава та самостійна команда.

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