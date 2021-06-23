Зеленський поспілкувався з президентом МОК

23 липня в Японії стартують Олімпійські ігри

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Про це повідомляє сайт Президента України.

Зеленський привітав Баха з річницею створення МОК, який був заснований в червні 1894 року в Парижі.

Також Президент України висловив упевненість, що країна гідно виступить на Олімпіаді-2020 на Токіо.

Олімпійські ігри стартують 23 липня. На змаганнях на тлі пандемії COVID-19 зможуть бути присутніми тільки японські глядачі.