Зеленський поспілкувався з президентом МОК

Джерело - president.gov.ua.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.
Про це повідомляє сайт Президента України.
Зеленський привітав Баха з річницею створення МОК, який був заснований в червні 1894 року в Парижі.
Також Президент України висловив упевненість, що країна гідно виступить на Олімпіаді-2020 на Токіо.
Олімпійські ігри стартують 23 липня. На змаганнях на тлі пандемії COVID-19 зможуть бути присутніми тільки японські глядачі.