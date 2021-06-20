Збірна України програла фінал Золотої Євроліги

Туреччина стала переможцем Золотий Євроліги вдруге поспіль

Джерело - Чемпiон.

Збірна України з волейболу зазнала поразки у фіналі Золотий Євроліги. У вирішальному поєдинку турніру синьо-жовті поступилися Туреччині.

У першому сеті українські волейболісти не зуміли нав'язати боротьбу суперникові, поступившись 11:25. Друга партія також залишилася за Туреччиною.

У третьому сеті сильнішою була Україна (25:18), проте розвинути успіх українцям не вдалося. У четвертій партії синьо-жовті вели 20:18, але втратили перемогу - 21:25.

Туреччина стала переможцем Золотий Євроліги вдруге поспіль. Україна вигравала турнір 2017 року.

Золота Євроліга

фінал

20 червня

Україна - Туреччина 1:3 (11:25, 20:25, 25:18, 21:25)