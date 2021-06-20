Естонія здобула бронзу Золотої Євроліги

Джерело - Чемпiон.

В бельгійському місті Кортрейк завершився матч за 3 місце Золотої Євроліги 2021 року з волейболу серед чоловіків. В ньому збірна Бельгії поступилася команді Естонії.

Чоловіча збірна України вийшла до фіналу Золотої Євроліги

Естонці виграли досить впевнено з рахунком 3:0. Таким чином, саме прибалтійські волейболісти вибороли "бронзу" цього турніру.

"Золота Євроліга" з волейболу 2021 року

Чоловіки. Матч за 3 місце

20 червня. Кортрейк (Бельгія)

Естонія - Бельгія 3:0 (25:22, 25:19, 25:19)