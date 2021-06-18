 Збірна України обіграла Азербайджан у відборі до Суперфіналу Євроліги-2021 | Пляжний футбол | Champion.com.ua
Сеньків: Фоменко отримував гроші за ігровий час Зінченка
Сьогодні 13:54 3470
У Львові буде найбільша фанзона у Західній Україні для перегляду матчу збірної
Сьогодні 13:09 926 1
УЄФА може перенести фінал Євро-2020 з Англії
Сьогодні 11:39 508
Україна - Північна Македонія: головні висновки
Сьогодні 11:34 612 1
Євро-2020. Нідерланди упевнено переграли Австрію та оформили путівку до плей-оф
Сьогодні 11:30 623
Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр
Сьогодні 10:04 2738
Євро-2020. Збірна України перемогла Північну Македонію, Нідерланди переграли Австрію та інші новини
Сьогодні 08:00 588
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 23:57 9625
Євро-2020. Нідерланди - Австрія 2:0. Як це було
Вчора 23:52 5016
Костюк поступилася росіянці на турнірі у Бірмінгемі
Вчора 21:26 762
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:11 342
Палає! На Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна
Палає! На Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна Стас Лысак
Сьогодні 13:00 1189 5
Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola
Відео дня. Ярмоленко пожартував і знову підняв акції Coca-Cola Андрій Твердохліб
Вчора 21:04 2077
Фото дня. Велика родина Андрія Шевченка яскраво вболівала за збірну України
Фото дня. Велика родина Андрія Шевченка яскраво вболівала за збірну України Андрій Твердохліб
Вчора 20:46 1903
Яремчук подвоїв перевагу збірної України
Яремчук подвоїв перевагу збірної України Valeriy Ruchka
Вчора 16:46 1002
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів Стас Лысак
Вчора 11:30 1450
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва Valeriy Ruchka
16.06.2021 21:32 783
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020 Valeriy Ruchka
16.06.2021 19:37 1517
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували Андрій Твердохліб
16.06.2021 17:06 1812 1
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996 Valeriy Ruchka
16.06.2021 14:31 467
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020 Valeriy Ruchka
15.06.2021 23:23 1203
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим Андрій Твердохліб
15.06.2021 21:19 2485 1
У Львові придумали нову акцію для підтримки суперників Росії
У Львові придумали нову акцію для підтримки суперників Росії Valeriy Ruchka
15.06.2021 17:48 2115 2
Євро-2020. Роналду може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи
Євро-2020. Роналду може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи Стас Лысак
15.06.2021 16:30 962
Команда «Шахтар» повернулася на поле в оновленому складі
Команда «Шахтар» повернулася на поле в оновленому складі Дима Копий
15.06.2021 15:23 916
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна України обіграла Азербайджан у відборі до Суперфіналу Євроліги-2021

Сьогодні 16:13 438 0
Збірна України після двох турів лідирує у групі А
Збірна України обіграла Азербайджан у відборі до Суперфіналу Євроліги-2021
#Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу у відбірному турнірі до Суперфіналу Євроліги-2021 у португальському Назаре обіграла команду Азербайджану.

Основний час матчу та овертайм завершились внічию - 3:3, тож гра перейшла до пробиття пенальті.

Наші футболісти їх виконали бездоганно. Дмитро Медвідь, Максим Войток, Іван Глуцький, Андрій Пашко та Юрій Щериця пробили влучно, а от азербайджанці одного разу влучили у стійку — 5:4.

Після двох турів збірна України має три очки й посідає друге місце у групі А. У другому сьогоднішньому матчі в нашій четвірці зустрінуться збірні Португалії та Німеччини.

Євроліга-2021 - Відбірний турнір
Дивізіон А, Група А
1 тур, 18 червня

Україна — Азербайджан 3:3, по пенальті — 5:4 

Голи: 1:0 - 5 Зборовський, 1:1 - 11 Маммадов, 1:2 - 13 Аллахгулієв, 1:3 - 18 Аллахгулієв, 2:3 - 29 Войтенко, 3:3 - 34 Войтенко

Україна: Неруш, Гладченко, І. Борсук, Зборовський, Пачев, Заворотний, Войток, Щериця, Пашко, Медвідь, Войтенко, Глуцький.

Коментарі ()