Збірна України обіграла Азербайджан у відборі до Суперфіналу Євроліги-2021

Збірна України після двох турів лідирує у групі А

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу у відбірному турнірі до Суперфіналу Євроліги-2021 у португальському Назаре обіграла команду Азербайджану.

Основний час матчу та овертайм завершились внічию - 3:3, тож гра перейшла до пробиття пенальті.

Наші футболісти їх виконали бездоганно. Дмитро Медвідь, Максим Войток, Іван Глуцький, Андрій Пашко та Юрій Щериця пробили влучно, а от азербайджанці одного разу влучили у стійку — 5:4.

Після двох турів збірна України має три очки й посідає друге місце у групі А. У другому сьогоднішньому матчі в нашій четвірці зустрінуться збірні Португалії та Німеччини.

Євроліга-2021 - Відбірний турнір

Дивізіон А, Група А

1 тур, 18 червня

Україна — Азербайджан 3:3, по пенальті — 5:4

Голи: 1:0 - 5 Зборовський, 1:1 - 11 Маммадов, 1:2 - 13 Аллахгулієв, 1:3 - 18 Аллахгулієв, 2:3 - 29 Войтенко, 3:3 - 34 Войтенко

Україна: Неруш, Гладченко, І. Борсук, Зборовський, Пачев, Заворотний, Войток, Щериця, Пашко, Медвідь, Войтенко, Глуцький.