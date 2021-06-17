Збірна України з футзалу обіграла Польщу

Українська команда здобула перемогу у спарингу

Джерело - Чемпіон.

У рамках підготовки до основного раунду відбору Євро-2022 підопічні Олега Шайтанова в контрольному матчі в Ужгороді обіграли команду Польщі.

Напередодні двох спарингів українки провели НТЗ, який розпочався 13 червня. Їхній керманич Олег Шайтанов викликав на збір 14-х виконавців. Нагадаємо, синьо-жовті готуються до матчів основного раунду відбору Євро-2022.

У першому товариському поєдинку в ужгородському спорткомплексі Zinedine наша збірна здобула перемогу. У першому таймі господарки двічі виходили вперед, але полячки відігравалися. Проте в другому таймі влучні удари Ірини Дубицької, яка оформила дубль, та Ксенії Гриценко принесли вікторію українській команді.

Наступний і заключний поєдинок очікує на збірні сьогодні. Початок зустрічі - о 12.00.

Контрольний матч жіночих збірних із футзалу

16 червня

Україна - Польща 4:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 2 Шульга, 1:1 - 7 Книсак, 2:1 - 11 Дубицька,2:2 - 13 Буковська, 3:2 - 21 Дубицька, 4:2 - 29 Гриценко

Україна: Кислова - Шульга, Гриценко, Прокопенко, Форсюк - Костюк, Сидоренко, Єрьоменко, Бабенко, Дубицька, Воловенко, Бурлаченко, Коваленко, Славич.

Попередження: Прокопенко (32).