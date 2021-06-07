Почтарьов та Улітіна виступлять на Олімпіаді у Токіо

Україну на Олімпійських Іграх у Токіо представлять двоє бадмінтоністів Артем Почтарьов та Марія Улітіна.

Про це заявив президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

"Ми чекали на цю новину і нарешті можемо потішити усіх, хто любить бадмінтон - двоє наших спортсменів поїдуть до Токіо. Це офіційно.

Тепер на наших Олімпійців чекає етап активної підготовки. Вони набиратимуть форму, щоб достойно представити український прапор на Олімпійських Іграх", - зазначив Дніпров.