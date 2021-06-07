Почтарьов та Улітіна виступлять на Олімпіаді у Токіо

Джерело - ubf.com.ua.
Україну на Олімпійських Іграх у Токіо представлять двоє бадмінтоністів Артем Почтарьов та Марія Улітіна.
Про це заявив президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.
"Ми чекали на цю новину і нарешті можемо потішити усіх, хто любить бадмінтон - двоє наших спортсменів поїдуть до Токіо. Це офіційно.
Тепер на наших Олімпійців чекає етап активної підготовки. Вони набиратимуть форму, щоб достойно представити український прапор на Олімпійських Іграх", - зазначив Дніпров.
Артем Почтарьов у Олімпійському рейтингу посів 40 місце з 43, а Марії Улітіній, яка перебувала в Олімпійському резерві, все ж вдалося увійти до списку спортсменок, що змагатимуться за медалі у Токіо.