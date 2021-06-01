Сестри Музичук у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ

Українки серед найкращих шахісток світу

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила оновлений рейтинг-лист.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

До першої десятки списку у жінок як і раніше входять дві українки - ексчемпіонка світу Марія Музичук (коефіцієнт 2544) та її старша сестра Анна Музичук (2535), які посідають 6 і 7 місця відповідно.

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Жіночий рейтинг продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань (2658).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще троє представниць України: 38. Анна Ушеніна (2429), 47. Юлія Осьмак (2418), 51. Наталя Букса (2413).