Що їсти до і після тренування

Питання організації харчування для людей, які ведуть активний спортивний спосіб життя, останні кілька десятиліть досліджуються з особливою ретельністю. Залежно від цілей занять спортом: схуднення, нарощування м’язової маси, деякі медичні показання, режим і складові спортивного харчування будуть абсолютно різними. У цій статті ми спробуємо розібратися, що краще їсти до і після тренування для підвищення її ефективності в залежності від поставлених цілей.

Якщо ви хочете помітно схуднути, домогтися цього можна за допомогою дієтичного харчування і систематичних тренувань. Головне, дотримуватися кількох правил, які допоможуть значно прискорити процес втрати ваги.

Не варто їсти за годину-дві до тренування. Це змусить організм використовувати під час виконання фізичних вправ енергію, отриману шляхом переробки жирових відкладень. Але запам’ятайте, що всі жироспалювальні процеси починають запускатися після 30-40 хвилин фізичних вправ, отже, тренування повинно тривати не менш як годину.

Після завершення тренувального процесу бажано утриматися від прийому їжі не менше ніж на дві години. У цей час відбувається спалювання жирів і руйнування жирових клітин, що залишилися без харчування. Дотримання цих нескладних правил допоможе отримати максимальну користь з кожного тренування і швидко наблизитися до бажаної позначки на вагах.

Відсутність харчування до і після тренування відмінно підходить тільки тим, хто прагне швидко позбавитися від зайвої ваги і перемогти жирові відкладення. Якщо вашою метою є набір м’язової маси і придбання красивих форм тіла, то підхід до організації харчування повинен бути особливим.

Не менш ніж за 30 хвилин до тренування необхідно організувати процес їжі, максимально насиченої білками і корисними вуглеводами, але позбавленої жирів.

Після інтенсивного силового тренування протягом 20-30 хвилин обов’язково забезпечити організм великою дозою вуглеводів і білків. Вважається, що протягом 20 хвилин після тренувального процесу відкривається так зване анаболічне вікно, всі продукти, вжиті в цей період, використовуються організмом для відновлення м’язової тканини і нарощування м’язової маси. Вміст жирів під час прийому їжі до і після тренування має бути мінімальним.

Основою красивого і підтягнутого тіла, безсумнівно, є правильно організований режим харчування. Дотримуйтеся цих нескладних порад, і ви зможете значно скоротити час досягнення поставлених цілей.