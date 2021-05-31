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Збірна України виграла перший етап Кубка світу зі спортивної гімнастики

Сьогодні 10:55 289 0
Українці здобули п'ять медалей
Збірна України виграла перший етап Кубка світу зі спортивної гімнастики
#Україна

Джерело - suspilne.media.

Збірна України зі спортивної гімнастики виграла медальний залік першого етапу Кубка світового виклику.

На змаганнях у болгарській Варні українські гімнасти здобули п'ять нагород, чотири з яких золоті.

Медалі України на етапі Кубка світового виклику у Варні:

Золото: Ілля Ковтун (вправи на коні, паралельні бруси), Назар Чепурний (опорний стрибок), Анастасія Бачинська (вправи на колоді)

Срібло: Діана Варінська (різновисокі бруси)

Медальний залік етапу у Варні:

Україна - 4 "золото" + 1 "срібло" + 0 "бронза"
Хорватія - 2+0+0
Росія - 1+2+1
Франція - 1+1+0
Узбекистан - 1+0+1
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