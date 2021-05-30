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Україна завоювала 14 медалей на Чемпіонаті Європи з самбо

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Україна завоювала 14 медалей на Чемпіонаті Європи з самбо
#Чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Завершився чемпіонат Європи з самбо в Лімасолі (Кіпр).

Збірна України завоювала 14 медалей (6 золотих, 3 срібних і 5 бронзових).

Також у України два Кубка - золотий у бойовому розділі і срібний - в змаганнях жінок.

Українські призери чемпіонату Європи з самбо:

Золото:

Марія Буйок (спортивне самбо, до 50 кг, Чернігівська область)

Христина Бондар (спортивне самбо, до 54 кг, Одеська область)

Ярослав Давидчук (спортивне самбо, до 98 кг, Хмельницька область)

Владислав Руднєв (бойове самбо, до 79 кг, Донецька область)

Петро Давиденко (бойове самбо, до 88 кг, Вінницька область)

Анатолій Волошинов (бойове самбо, до 98 кг, Одеська область)

Срібло:

Галина Ковальська (спортивне самбо, до 80 кг, Івано-Франківська область)

Олександр Воропаєв (бойове самбо, до 64 кг, Одеська область)

Размік Тоноян (бойове самбо, понад 98 кг, Київ)

Бронза:

Юлія Гребеножко (спортивне самбо, до 65 кг, Чернігівська область)

Катерина Москальова (спортивне самбо, до 72 кг, Київ)

Анастасія Комович(спортивне самбо, понад 80 кг, Черкаська область)

Дмитро Євдошенко (спортивне самбо, до 64 кг, Харківська область)

Роман Труш (спортивне самбо, до 71 кг, Харківська область)

Нагадаємо, Азербайджан відсторонили від Чемпіонату Європи.

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