Домашні трибуни допомогли обіграти словачок

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Золотої Євроліги з волейболу серед жінок збірна України перемогла Словаччину.

Українки перемогли у 5-х партіях - 22:25 25:22, 14:25, 25:15, 15:7.

Вчора Словаччина зазнала поразки від Болгарії у трьох партіях - 14:25, 24:26, 15:25.

Завтра, 30 травня, відбудеться матч третього туру групи В Болгарія - Україна.

Відзначимо, що у Золотій Євролізі 12 збірних-учасниць були розподілені на три групи по чотири команди в кожній, проте у випадку з групою В (у ній грає збірна України) стався форс-мажор, оскільки Фінляндія відмовилася від участі через пандемію COVID-19. У фінал чотирьох виходять переможці кожної з груп, в також команда Болгарії, яка достроково кваліфікувалася у вирішальну стадію як країна-господиня. Тому де-факто українки мали боротися за фінал чотирьох із Словаччиною. Як наслідок українки завдяки перемозі над Словаччиною вийшла до фіналу чотирьох Золотої Євроліги

Золота Євроліга з волейболу

Жінки

Запоріжжя

Група В

2 тур, 29 травня

Словаччина - Україна 22:25 25:22, 14:25, 25:15, 15:7