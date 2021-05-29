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Українці завоювали сім медалей в перший день чемпіонату Європи із самбо

Сьогодні 11:35 194 0
Українці завоювали сім медалей в перший день чемпіонату Європи із самбо

Джерело - Спортивний комітет України.

На чемпіонаті Європи із самбо у Лімассолі у перший день змагань двоє українців стали тріумфаторами континентальної першості у бойовому розділі.

Владислав Руднєв став чемпіоном Європи у категорії 79 кг, а одесит Анатолій Волошинов опинився на вершині п'єдесталу у ваговій категорії до 98 кг. Ще один представник Одеси, Олександр Воропаєв став срібним призером у категорії до 64 кг

У спортивному самбо Марія Буйчук виграла "золото" у категорій (до 50 кг). Також в активі українців три бронзи: Роман Труш (спортивне самбо, до 71 кг, Харківська область), Катерина Москальова (спортивне самбо, до 72 кг, Київ), Анастасія Комович (спортивне самбо, понад 80 кг, Черкаська область).

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